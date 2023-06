Scambiato per un pedofilo e ucciso a Molassana a calci e pugni, per la morte di Faveto giudizio immediato per i due giovani picchiatori

Genova. Giudizio immediato per Daniel Borsi, il 19enne che insieme a un amico 17enne pestò a sangue il 3 agosto 2022 l’ingegnere informatico Sergio Faveto nei giardini di piazza Unità d’Italia a Molassana, in Valbisagno.

Il pm Paola Calleri e il collega della Procura minorile Francesco Alvino hanno ottenuto per i due il giudizio immediato. Sono accusati di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Il minorenne, assistito dall’avvocato Mario Iavicoli ha giò chiesto il rito abbreviato e dovrà presentarsi il 12 ottobre davanti al giudice del tribunale per i minori. E lo stesso potrebbe fare il maggiorenne Borsi, difeso da Simone Vernazza e Matteo Mezzapesa. Il processo per lui al momento risulta quindi fissato davanti alla Corte d’Assise per il prossimo 28 settembre.

