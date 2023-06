Varazze. Allarme in autostrada per un’auto posteggiata senza persone a bordo. Il veicolo è fermo sul viadotto dell’A10, al chilometro 100,25 in direzione Savona. La zona è quella dei Piani d’Invrea.

Il ritrovamento del mezzo ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, l’elicottero Drago da Genova, la Croce Rossa di Varazze, coordinata dal 118, la Polstrada e il Soccorso Alpino.

» leggi tutto su www.ivg.it