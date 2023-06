Albenga. Sale l’attesa ad Albenga per “Un Mare di Emozioni” la tre giorni di concerti, dj set, sfilate, ottimo cibo e banchetti dell’artigianato tutti da vivere.

L’evento si snoderà sul Lungomare con streetfood e il mercatino dell’artigianato, mentre il palco principale per gli spettacoli e i concerti sarà quello in Piazza De Andrè, nuovo punto di riferimento per la zona mare.

