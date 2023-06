Baresi a fine giugno, a luglio Pecci: a Lerici grandi nomi del nostro calcio

Due grandi nomi del calcio di ieri si apprestano a far tappa nel Lericino quest’estate. Fra un paio di settimane scarse ecco, come già riportato, l’appuntamento con Franco Baresi, tra i protagonisti di Lerici LibrAria. Lo storico capitano del Milan e della Nazionale sarà in Rotonda Vassallo giovedì 29 giugno, dove presenterà il suo libro Libero di sognare (Feltrinelli). Ma non finisce qui: mercoledì 19 luglio infatti l’Arci Solaro, nell’ambito della nota e apprezzata rassegna Un mercoledì da piccioni, (primo appuntamento mercoledì 28 giugno con Mirko Capozzoli alle 19.00), accoglierà Eraldo Pecci; una carriera trascorsa tra Bologna, Torino, Fiorentina, Napoli e Vicenza – con gettoni in azzurro nei primi anni in granata – e un presente da apprezzato e ironico opinionista; anche Pecci presenterà un suo libro, Ci piaceva giocare a pallone. Racconti di un calcio che non c’è più (Rizzoli).

