Borghetto, stop al cantiere di Capo Santo Spirito: fino a settembre addio al senso unico alternato

Borghetto Santo Spirito. Alle 10.30 di questa mattina il cantiere di Capo Santo Spirito è stato rimosso ed è stata ripristinata la viabilità su entrambe le corsie di marcia della via Aurelia.

“Le lavorazioni per la posa della passerella a sbalzo proseguiranno al di fuori della carreggiata senza interferenze per la viabilità”, spiegano dal Comune. La presenza del cantiere, per quanto dotato di movieri, infatti ha creato notevoli rallentamenti al traffico, specialmente nelle ore di punta e di maggiore affluenza di veicoli.

