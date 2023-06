Brueghel il giovane, si svela al Museo Lia

Inaugurata la mostra Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti al Museo Civico Amedeo Lia a cura di Rossana Vitiello con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro, il cui allestimento è a cura di Emanuele Martera. La mostra sarà visitabile fino al 24 settembre.

Alla mostra, oltre a opere significative dell’artista, è esposto lo straordinario dipinto di Pieter Brueghel il Giovane (Bruxelles 1564 – Anversa 1638) raffigurante la Croci­fissione, con la ­finalità di valorizzare l’opera al termine del lungo intervento di restauro realizzato presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche.

