Calcio, i ragazzi del Don Bosco si classificano secondi nel torneo di Schruns in Austria

Bandiera italiana tenuta assai alta dagli Esordienti Under 13 annata 2010 del Don Bosco Spezia al Torneo Internazionale di Schruns, Austria, a cui partecipava una ventina di compagini provenienti soprattutto dalla Germania; oltre che da Francia, Italia appunto, naturalmente Austria. Gli oratoriani sono infatti arrivati secondi, dopo aver esordito nel loro raggruppamento con un pari in bianco coi tedeschi del St. Stephan Griesheim. Poi hanno surclassato con un eloquente 3-0 i francesi dell’Ejps (soli non tedeschi, oltre al Don Bosco, del gruppo) e poi si sono letteralmente scatenati con un 5-0 a danno del Vorderrhon, per concludere “regolato” con un classico 2-0 l’ Sgm Altingen Entrigen. Conseguente classifica del Girone D: D. Bosco Sp punti 10, St. Stephan Griesheim 8, Sgm Altingen Entringen 7, Ejps 3, Voderrhon 0. Successivamente affermazione dei salesiani per 1-0 in semifinale nel “derby” italiano coi milanesi del Centro Schuster, a testa alta infine la sconfitta per 3-1 coi tedeschi del Walldorf, nella “finalissima”.

Questi per la cronaca i ragazzi agli ordini di coach Mario Bucchi, responsabile del settore giovanile rossonero coadiuvato dai dirigenti Massimiliano Pera e Davide Giampieri, per l’occasione: Bonati, Rossetti, Ciampi, D’ Onofrio, De Simone, De Bernardi, Pera, Terzi, Bosio, Aquilani, Signanini, Giampieri, Castagna e Valenti.

