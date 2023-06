Calcio/ Samp, Manfredi e Radrizzani: “Siamo pieni di entusiasmo”

Dopo l’ok all’approvazione del bilancio da parte degli azionisti arrivano le prime dichiarazioni da parte di Matteo Manfredi, CEO & Founder di Gestio Capital, e Andrea Radrizzani, Chairman & Founder di Aser Group,

“L’approvazione del bilancio e l’attivazione del Prestito Obbligazionario Convertibile rappresentano due obiettivi di estrema importanza, i quali hanno richiesto un profondo impegno in termini di energie e tempo. Questi risultati consentono di guardare al futuro con crescente ottimismo e di lavorare in modo più sereno per completare gli aspetti ancora in sospeso – dichiara Manfredi – La data del 20 Giugno rappresenta, come tutti sappiamo, un momento decisivo per la Sampdoria. Fino ad oggi, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a completare tutto ciò che ci era stato richiesto, anche grazie alla disponibilità della vecchia proprietà e Sport e Spettacolo Holding. Manca poco e siamo determinati ad iscrivere la squadra al prossimo campionato, avendo completato l’intero piano in essere in ogni suo aspetto e dettaglio.”

» leggi tutto su www.levantenews.it