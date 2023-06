Calcio/ Samp, tre tasselli in arrivo: Grosso, Pecini e Legrottaglie

“Nei prossimi giorni ufficializzeremo lo staff”, hanno detto nel comunicato odierno Radrizzani e Manfredi e così sarà. Sulla panchina della Samp, come spiega Sky Sport, è vicino l’arrivo di Fabio Grosso: l’anno scorso è stato autore di un grande campionato con il Frosinone concludendo al primo posto.

Per il ruolo di coordinatore dell’area tecnica il nome caldo è quello di Nicola Legrottaglie vecchia conoscenza in quanto difensore della Juventus, mentre come direttore sportivo è vicino al ritorno Riccardo Pecini dopo i 27 mesi trascorsi allo Spezia. Sfumato Chiellini ritornato alla Juventus dopo l’esperienza a Pisa.

