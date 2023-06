Camogli: premiazione in Comune della neopromossa Rari Nantes

Da Comunicazione Comune Camogli

Il sindaco Giovanni Anelli, il consigliere delegato allo sport Claudio Pompei e tutta l’Amministrazione Comunale avranno il piacere e l’onore di premiare la Rari Nantes Camogli per la promozione in A1. “Questo evento farà parte di una serie di iniziative che proporremo e/o supporteremo- dichiara Pompei- atte a rafforzare e, laddove necessario, creare una rete di comunicazione e scambio tra modernità e tradizione, associazioni e territorio, in cui lo sport sarà protagonista”. La premiazione avrà luogo venerdì 23 giugno, alle ore 17:30 presso il Comune. La cittadinanza è invitata.

