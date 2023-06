Cane investito a Sestri Ponente: ferito anche il bimbo che ha provato a salvarlo

Genova. Tragedia sfiorata a Sestri Ponente dove ieri, nel tardo pomeriggio, un cane è rimasto ucciso a causa di un investimento avvenuto in via Albareto. Ferito anche il giovane padrone che ha provato a metterlo in salvo.

Tutto è successo in un attimo: secondo quanto riportato dai medici del 118, infatti, bambino e nonno stavano passeggiando sul marciapiede insieme al piccolo amico a quattro zampe. All’improvviso l’animale è saltato in mezzo alla strada seguito da padroncino che provava a contenerlo.

