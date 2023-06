Castelnuovo celebra Maurizio Maggiani fotografo: “Non ho mai scattato da solo”

“Per me la fotografia è come la letteratura e tutte le altre cose che ho fatto: un modo per sentirmi appartenente e appartenuto a una realtà. Una realtà di affetto nei confronti di chi stava insieme a me e di ciò che mi stava introno”. Così Maurizio Maggiani che oggi ha Castelnuovo Magra è intervenuto all’inaugurazione della mostra fotografica “Narciso Meccanico” a lui dedicata nella torre di piazza Querciola dove fino al 15 ottobre sarà possibile vedere circa novanta scatti realizzati in quasi cinquant’anni. “Mi trovo a mio agio con questa comunità – ha sottolineato lo scrittore castelnovese – perché come me persevera e ricorda. Se dovessi cercare un filo logico che lega tutte queste immagini penso al fatto che non le ho mai scattate da solo a volte infatti non le ricordo di preciso ma ho memoria del giorno in cui le ho fatte e delle persone che erano con me. Non mi ritengo un fotografo “d’assalto”, anche durante l’alluvione dell’Emilia Romagna, che ho vissuto da vicino, ho immortalato le cose che sono state buttate e accatastate ai bordi delle strade, per una questione affettiva voglio bene alle cose, anche a quelle che sono andate perdute”.

