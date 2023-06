Doni dai bambini delle elementari di Albisola alla pediatria del Gaslini

Savona. I bambini per i bambini della pediatria del Istituto Giannina Gaslini di Savona. Un racconto personale di inclusione della maestra di religione Emanuela Parodi è bastato per accendere una luce nel piccolo Samuele C. 7 anni che ha deciso di coinvolgere i suoi compagni in un grande gesto di solidarietà e amore.

I bambini della classe 2B della scuola primaria di Albisola superiore hanno deciso di acquistare con le loro paghette tanti piccoli regali da consegnare ai loro coetanei ricoverati in ospedale.

