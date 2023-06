In Asl2 aprono gli ambulatori di Vulnologia dedicati alla gestione delle lesioni cutanee: sono attivi a Finale, Loano e Savona

Savona. In Asl2 prende avvio la rete di vulnologia: da lunedì 19 giugno apriranno gli ambulatori infermieristici per la gestione delle ulcere cutanee di Finale, Loano e Savona per le persone che hanno bisogno di: medicazione lesioni; fasciature semplici; bendaggi semplici; bendaggi adesivi elastici e anelastici.

L’orario di apertura degli ambulatori sarà il seguente:

– a Finale Ligure (ex ospedale Ruffini) in via della Pineta 6, giovedì dalle 14 alle 19 (telefono 3356198632);

– a Loano (ex ospedale Ramella) in via Stella 34 martedì dalle 8 alle 14 (telefono 3356198632);

– a Savona in via Zara 6 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 (telefono 0198405464).

