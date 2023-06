Lettere/ “Le regole di Portofino per arginare il turismo ciabattone”

Da Simonetta Defferrari

Mi permetto di suggerirvi di dare maggior risalto alle regole che il sindaco di Portofino ha messo per chi frequenta il borgo. E un’iniziativa veramente lodevole è giustissima per cercare di arginare il turismo ciabattone è iper maleducato che ormai da anni invade la nostra bella riviera. Se tutti i sindaci facessero lo stesso potremmo finalmente illuderci che l’educazione e il decoro non siano definitivamente defunti. Sarei particolarmente felice se ciò avvenisse anche nella mia Camogli dove gente in costume da bagno, senza scarpe (di tutte le età…) bivacca ovunque per tutta l’estate. Lasciando cartacce e spazzatura varia ovunque. Sono stata recentemente a Mont Saint Michel (Normandia) dove c’era un miliardo di persone (è uno dei luoghi più visitati di Francia) e alla fine della giornata (festiva) non c’era per terra neanche un pezzo di carta.

» leggi tutto su www.levantenews.it