Meteo, tempo bello su tutta la Liguria. Fine settimana estivo: sole e temperature in aumento

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 16 giugno, al primo mattino non si esclude qualche rovescio sulla Val Bormida occidentale, ma in rapida attenuazione, in genere soleggiato altrove. Nel pomeriggio bello lungo le coste, sviluppo di cumuli nelle aree interne con qualche piovasco o breve temporale sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale. Generale attenuazione dei fenomeni in serata con cielo ovunque sereno.

Una condizione che si confermerà per tutto il fine settimana con giornate soleggiate e calde, e che vedranno temperature in aumento su tutta la regione

