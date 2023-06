Nasce il comitato “Cadimare in Rete”: “Il progetto del Comune è uno spreco di soldi inutile. Il paese ha solo bisogno di essere maggiormente curato”

“Siamo un gruppo di cittadini di Cadimare, riunitisi in Comitato, denominato “Cadimare in Rete”. Riuniamo sotto la nostra sigla numerose persone che non si riconoscono nel progetto mediante il quale il Comune della Spezia ha avuto accesso ad oltre 2 milioni di Euro, dei fondi stanziati per il Pnrr.

Si tratta di denaro “pubblico”, ovvero non di privati che legittimamente investono secondo i propri obiettivi, denaro che “piove” una tantum e che, probabilmente non si è mai visto in tale quantità e che, probabilmente, non capiterà mai più di avere a disposizione.

