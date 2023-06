Pallanuoto M/ Alla Chiavari Nuoto arriva il portiere Alessio Noli

Dall’ufficio stampa del Chiavari Nuoto

Quarto arrivo in casa verdeblu per la stagione 2023/2024. La società è felice di accogliere il portiere Alessio Noli. Genovese, classe 2003, Alessio arriva in prestito dal SC Quinto, dove ha svolto tutta la sua carriera pallanuotistica, fino all’esordio in A1. “Sono molto contento di essere arrivato a Chiavari – afferma il neo portiere – il progetto che la società mi ha presentato è davvero ambizioso. Troveró un gruppo di giovani forti, a cui vengono affiancati giocatori di grandissima esperienza. Darò il massimo per onorare la calotta verdeblu sperando di arrivare più in alto possibile in classifica”.

» leggi tutto su www.levantenews.it