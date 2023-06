Pd Sarzana: “Ponzanelli preferisce ancora una volta la narrazione favolistica della città”

“Nelle linee programmatiche presentate dalla giunta Ponzanelli per il quinquennio 2023 – 2028 non si fa cenno alle questioni di maggior interesse e di più grande preoccupazione per i Sarzanesi, in relazione alle quali non un solo passo in avanti è stato del resto compiuto dall’Amministrazione di destra nella scorsa legislatura. E che evidentemente poco importano anche alla Giunta Ponzanelli 2.0.

Che preferisce ancora una volta la narrazione favolistica di una Sarzana che sarebbe diventata più sicura, di una raccolta dei rifiuti ineccepibile, di un proliferare di ponti e che rinnova – dopo cinque anni trascorsi invano – l’impegno ad abbattere le barriere architettoniche e a porre mano al Piano Urbanistico Comunale, rimasto sostanzialmente in un cassetto per cinque anni a tutto vantaggio della speculazione.

Sulla Cultura poi solo un generico impegno a reiterare le tradizionali manifestazioni introdotte dal Centrosinistra e la promessa di un altro paio di mostre-pacchetto itineranti di riproduzioni di artisti dai nomi altisonanti ma prive di qualunque pregio; nulla di nuovo, nulla di originale, e soprattutto nulla di finalizzato a valorizzare il grande patrimonio culturale di Sarzana.

Anche sul turismo emerge solo una sfacciata appropriazione dei meriti di una ripresa dopo il Covid che sta caratterizzando in realtà in modo omogeneo l’intero Paese.

Nessun impegno preciso sugli esangui servizi sociali né sul sostegno allo sport minore. E anche su tasse comunali, parcheggi, opere pubbliche, solo vaghe promesse e riciclo di slogan elettorali.

Abbiamo notato infine l’assordante silenzio sul PUD (il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo) che la Destra aveva solennemente promesso che avrebbe approvato definitivamente entro la scorsa legislatura e che invece non risulta oggi ancora neppure validamente adottato ed è dunque fermo ai blocchi di partenza del 2018 (è stato varato solo un genericissimo atto di indirizzo).

Il fatto che a metà Giugno la gestione della spiaggia libera comunale non è stata ancora affidata conferma il nostro severo giudizio sulla colpevole inerzia della Destra”.

Partito Democratico Sarzana

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com