Per Ekdal si fa largo il ritorno in patria, Sher rimane in prestito al Groningen

L’avventura di Albin Ekdal allo Spezia terminerà dopo una sola stagione. Tra i sicuri partenti durante il prossimo calciomercato estivo c’è anche il quasi 34enne svedese, a cui Riccardo Pecini fece firmare un biennale la scorsa estate. Il centrocampista, in questo momento impegnato con la nazionale, sebbene solo da spettatore in quanto infortunato, ha un ingaggio troppo alto per la serie B e permangono dubbi sulla sua tenuta fisica, anche se nello spogliatoio si è dimostrato un elemento di carisma. Potrebbe tornare in Svezia per chiudere la carriera.

L’altro svedese della mediana aquilotta, Aimar Sher, ha invece ancora un contratto di prestito con gli olandesi del Groningen con scadenza nel giugno 2024. Lo Spezia spera di non doverlo muovere. Costato circa 1,5 milioni dall’Hammersby, per ora ha trovato pochissimo spazio anche in Eredivisie: solo 128 minuti in sei partite, tutte da subentrato. L’ultima l’11 marzo scorso, poi solo panchina. Ha un contratto che lo lega allo Spezia fino al 2026.

