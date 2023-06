Piano socio sanitario, Cgil Savona: “Nessun progresso e tante domande senza risposta”

Provincia. Si è svolto mercoledì 14 giugno scorso l’incontro tra la conferenza dei sindaci del savonese e l’assessore alla sanità della Regione Liguria.

“Come CGIL di Savona – si legge in una nota del sindacato savonese -, da tempo abbiamo evidenziato quelle che, secondo noi, sono le criticità più rilevanti che colpiscono la sanità ospedaliera e territoriale nella nostra provincia. Lo abbiamo fatto anche alcuni giorni fa, in un incontro con i sindaci dei comuni capofila dei distretti avvenuto prima dell’incontro con l’assessore regionale. Purtroppo, da quanto apprendiamo dagli organi di stampa, anche l’incontro di mercoledì non ha portato alcun progresso nel merito, nessuna soluzione concreta ed in tempi ben definiti ai problemi che il sindacato savonese denuncia da anni e che sta causando pesanti disagi alla popolazione, a partire da tempi di attesa spesso inaccettabili. Le solite e ripetute domande continuano a rimanere senza risposta”.

