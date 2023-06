Piano socio sanitario, Gratarola risponde alle richieste del centrosinistra: “Faremo un tavolo sanitario del Levante”

Un “tavolo sanitario del Levante ligure”, ovvero un momento di confronto periodico tra l’assessore regionale Angelo Gratarola e i sindaci della Asl 5 per valutare l’applicazione del Piano socio sanitario presentato nel pomeriggio di giovedì dallo stesso Gratarola nel corso della seduta della Conferenza dei sindaci che si è svolta a Palazzo civico, sotto al quale si era riunito un centinaio di manifestanti.

Un tavolo, quello promesso dall’assessore regionale alla Sanità, che risponde alla domanda di partecipazione giunta a più riprese dai sindaci del centrosinistra.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente dell’assemblea, il primo cittadino del capoluogo Pierluigi Peracchini, Grattarola ha rivendicato come quella attuale sia la prima volta che il Piano socio sanitario viene presentato ai sindaci “perché conoscono meglio le esigenze del territorio”. “La condivisione del piano a livello regionale ha portato oggi a confrontarci su alcuni elementi tipici dell’area spezzina – ha dichiarato l’assessore – un territorio che conferma un Dea di primo livello alla Spezia, il Sant’Andrea, un pronto soccorso all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, un punto di primo intervento a Levanto, un punto nascite alla Spezia e la prospettiva di un nuovo ospedale come il Felettino le cui procedure per la partenza della fase esecutiva dei lavori sono in fase avanzata. Il Piano prevede la realizzazione anche sul territorio spezzino di due ospedali di Comunità a Levanto e a Sarzana, cinque Case di Comunità a Bolano, La Spezia (3) e Luni oltre a tre Centrali Operative Territoriali (COT) a Brugnato, La Spezia e Sarzana”. E’ stata data rassicurazione anche sul piano di riduzione delle centrali 118: “Come da norma nazionale è previsto un ridimensionamento: la Liguria ne avrà tre e quella del Levante resterà alla Spezia. Il servizio 118 sta inoltre provvedendo alla formazione di ulteriore personale per essere pronto all’implementazione del servizio”.

