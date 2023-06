Quaratica si sta preparando per il Cammino del solstizio, appuntamento per sabato 24 giugno

Sabato 24 giugno, a partire dalle 19, il pittoresco borgo di Quaratica si prepara ad accogliere l’evento annuale tanto atteso: il Cammino del solstizio. Una tradizione ormai consolidata che attira ogni anno un folto numero di partecipanti desiderosi di celebrare l’estate nel fresco della bassa Val di Vara, assaporando il meglio della cucina contadina. L’evento offre, con ingresso sino alle 22, un percorso unico, arricchito da stazioni eno-gastronomiche che offrono prelibatezze e prodotti tipici locali.

Ma il Cammino del solstizio non è solo un’esperienza gastronomica: la musica e il divertimento faranno da contorno per tutta la serata. La musica accompagnerà i partecipanti lungo il percorso, creando l’atmosfera perfetta per ballare e divertirsi all’aperto, con il clou che si materializzerà nella piazza principale del paese con il dejay set di New Generation Sound.