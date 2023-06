Quarto varo in casa Baglietto: scende in acqua Lee, Dom 133 firmato da Stefano Vafiadis

È scesa in acqua nei giorni scorsi Lee, quarto esemplare di Dom133 disegnato da Stefano Vafiadis che ha curato anche gli interni in collaborazione con la designer dell’armatore, Tehila Bracha Magyar Shelef.

Lo scafo numero 10244 mantiene le caratteristiche della linea: adatta ad una navigazione trans-oceanica, l’imbarcazione presenta un pescaggio ridotto (2,10 m – 7 ft) che la rendono perfetta per navigazioni anche in acque poco profonde. I volumi interni sono molto generosi grazie ad una larghezza di 8,70 m (29 ft), con spazi e soluzioni abitative non usuali per imbarcazioni di queste dimensioni. Ne è un esempio il layout del ponte principale, concepito e sviluppato, anche per questo scafo, per garantire un flusso ottimale tra le aree interne ed esterne, valorizzando al contempo l’atmosfera conviviale.

