Rapallo: i vigili del fuoco, grazie ad estrattore, liberano il fumo che invade magazzino

Alle 10.30 circa, fuoriuscita di fumo da un magazzino di via Montebello a Rapallo e immediato intervento dei vigili del fuoco. Prima conseguenza la chiusura provvisoria, per circa trenta minuti, della via Aurelia operata dalla polizia urbana per consentire ai vigili del fuoco di agire in sicurezza e allo stesso tempo tutelare pedoni e veicoli durante l’intervento che si è concluso rapidamente. Il fumo si è sprigionato da una prolunga in dotazione ad una ditta di pulizie e, grazie ai nuovi materiali ignifughi, non ha preso fuoco. Grazie ad un estrattore di fumo in dotazione ai vigili del fuoco di Rapallo, il locale è stato disinquinato anche dal fumo che vi stagnava. I danni sono limitati.

