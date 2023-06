Rapallo: “lite” Campodonico-Bagnasco, a richiamarli è la De Benedetti

Il vicesindaco Pier Giorgio Brigati l’ha chiamata una “giusta paternale”; riferendosi all’intervento della consigliera Isabella de Benedetti (5 Stelle) dopo un intervento (a nostro avviso superfluo e fuori luogo) del presidente del Consiglio Mentore Campodonico e la piccata replica del sindaco Carlo Bagnasco. Dice De Benedetti: “Cosa ci sto a fare io consigliera di minoranza? La campagna elettorale fatela fuori dall’aula”. Poi l’accorato intervento di Brigati: “I panni sporchi laviamoli in casa. Ricordiamoci alcune cose: il covid che ha tardato i lavori; il crollo del ponte Morandi che ha tardato l’arrivo delle travi; la mareggiata; la guerra in Ucraina che ha causato l’aumentio dei pressi del 30 per cento; la prima ditta che aveva più avvocati che materiali. I lavori non vanno bene, ma neppure male come si vuol, far credere”. Interventi che ovviamente sintetizziamo.

E torniamo all’intervento di Campodonico, sostituito temporaneamente nel suo ruolo dal consigliere anziano Vittorio Pellrano. Ha detto che quando era sindaco lui ha realizzato il ponte intelligente che ha permesso opere altrimenti impossibili in zona rossa; quanto al San Francesco il cantiere va malissimo dopo sei anni dall’inizio. Occorre che dirigenti comunali e giunta facciano un report settimanale. Il livello è salito di 50 centimetri e non è dato sapere se ciò sia legittimo. Occorre fare i doppi turni

» leggi tutto su www.levantenews.it