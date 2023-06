Stasera alle 21, sperando nella puntualità, si riunisce il Consiglio comunale di Rapallo. All’ordne del giorno il finanziamento per la palificazione (consolidamento statico) dell’edificio al civico 12 di via Milite Ignoto. Motivo il rifacimento del muro d’argine in sponda sinistra del San Francesco per consentire l’interramento di un tubo fognario. L’ultimo degli inconvenienti che hanno caratterizzato il cantiere San Francesco.

» leggi tutto su www.levantenews.it