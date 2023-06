Rimossi insegne e arredi di Panattoni, Franco Costa: “Li abbiamo salvati dalla discarica”

Le insegne e gli arredi dello storico negozio Panattoni, di Piazza Garibaldi alla Spezia, resteranno in provincia. Hanno compiuto un viaggio brevissimo e si trovano all’interno di Costa Group colonna imprenditoriale specializzata, da quarant’anni, nella progettazione e arredamento di locali pubblici legati alla ristorazione. La conferma arriva proprio dal presidente Franco Costa di Costa Group, contattato da Città della Spezia.

Facendo un passo indietro, non era una novità che l’attività di Piazza Garibaldi con il profondo dispiacere degli spezzini avrebbe chiuso di battenti. La notizia per molti è stata uno shock ma se per i titolari era la fine di un ciclo della propria vita, gli spezzini sono rimasti impietriti e alcuni hanno immortalato prima il posizionamento dell’insegna sul marciapiedi, poi all’addio della stessa e degli arredi caricati su un camion. A seguito di questi spostamenti, si è scatenata la piazza social dove è spuntata anche l’ipotesi di una vendita e una ricollocazione oltremanica a Londra. Voce smentita dall’azienda Costa Group.

