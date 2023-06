Savona, nuove regole per le panchine tematiche: la giunta approva la delibera

Savona. Il Comune di Savona ha approvato le nuove norme che regolamentano le panchine tematiche. La giunta ha approvato nella seduta di ieri mattina la delibera.

L’idea era scaturita dall’ultima richiesta presentata: “Le richieste legate a questo tipo di iniziative iniziano infatti ad arrivare con regolarità – aveva raccontato l’assessore Maria Gabriella Branca – pochi giorni fa è stata inaugurata quella per la sicurezza sul lavoro e recentemente ne sono arrivate altre, ad esempio una per realizzare una panchina di colore azzurro come il colore simbolo dell’Unicef e un’altra per una panchina blu come simbolo di consapevolezza dell’autismo”.

