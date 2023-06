Scandalo Modigliani a Palazzo Ducale, tutti assolti al processo ma alcuni quadri erano falsi

Genova. Si chiude dopo sei anni la vicenda dei presunti quadri falsi di Modigliani in mostra a Palazzo Ducale, sequestrati nel 2017. Gli imputati al processo sono stati tutti assolti, anche se alcune opere sono state ritenute fasulle.

L’udienza si è aperta con la notizia della morte, quattro giorni fa a New York, del principale imputato Joseph Guttman, mercante d’arte di 81 anni. I suoi legali, gli avvocati Massimo Boggio e Massimo Sterpi, hanno chiesto comunque l’assoluzione nonostante il decesso “per onorare la sua memoria e ricostruire la sua reputazione”. Il giudice Massimo Deplano ha assolto i sei imputati perché “il fatto non sussiste” e “perché il fatto non costituisce reato“. Le tele saranno restituite ai proprietari ma per quelle considerate false ci sarà una apposita dicitura.

» leggi tutto su www.genova24.it