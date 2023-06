Sestri: stretta di mano tra Solinas e il presidente Toti

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Oggi ho incontrato il nuovo sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas per augurargli buon lavoro e per avviare un dialogo che siamo certi sarà proficuo, così da garantire la crescita di questo territorio, anche in termini turistici e di valorizzazione di una zona che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine dell’incontro istituzionale che si è svolto oggi in Comune con il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas.

