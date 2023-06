Sport, laboratori e alla fine anche un fumetto. Cento ragazzi sul percorso dell’inclusione sociale per due anni con il progetto Allenurbis

Si è concluso con una grande festa nei locali di Luna Blu a Montepertico “Allenurbis – Cimenti sportivi urbani”, il progetto biennale d’inclusione sociale e d’integrazione rivolto a ragazzi con disabilità, risultato tra i vincitori nel 2020 del bando “Abilità al Plurale 2” di Regione Liguria e finanziato dal Fondo Sociale Europeo con quasi 250mila euro.

Questa mattina, nella struttura ricettiva realizzata da Fondazione Carispezia per promuovere percorsi di inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone con autismo, i protagonisti sono stati i ragazzi che hanno partecipato ai due anni di attività insieme alle famiglie, ai partner pubblici e privati, agli educatori e ai docenti dei laboratori.

Allenurbis, nato dalla volontà di mettere in rete le idee e le risorse di diversi soggetti attivi sul territorio in questo ambito, è stato realizzato da Fondazione Aut Aut (capofila del progetto), Anfass La Spezia e cooperativa sociale “I Ragazzi della Luna” con sostegno di una solida rete territoriale di supporto formata da Asl 5, Distretti socio-sanitari 17, 18, 19, Ufficio scolastico provinciale, Special Olympics, Fondazione Carispezia, Agapo e lsforcoop.

Con l’obiettivo principale di sviluppare percorsi d’inclusione sociale e d’aggregazione, Allenurbis ha realizzato, dal 2021 ad oggi, laboratori sportivi, gite all’aperto, escursioni e attività artistiche sia sul territorio che fuori provincia, al fine di sensibilizzare la comunità sulla partecipazione attiva di ragazzi con disabilità.

Allenurbis ha permesso di realizzare complessivamente 5.000 ore di attività educative, formative e laboratori, con il coinvolgimento di oltre 100 ragazzi dai 16 anni in su e di oltre 30 operatori. In particolare sono stati realizzati numerosi laboratori sportivi e artistici in svariate discipline tra cui atletica, basket, aikido, calcio, canottaggio, ceramica, fotografia, danza delle emozioni, nuoto, trekking, yoga, oltreché attività all’aria aperta, al mare, in barca e in bicicletta. Inoltre sono stati organizzati alcuni laboratori che hanno permesso la partecipazione dei gruppi a gite e attività fuori provincia – come agli Special Olympics a Torino e al Parco dei Dinosauri a Firenze -, a escursioni lungo i sentieri e persino a giornate in montagna con soggiorni in rifugio, come l’esperienza di sei giorni sul Sentiero Italia.

I finanziamenti previsti dal progetto hanno infine permesso l’acquisto di una serie di nuove attrezzature e materiali per le associazioni partner, che hanno consentito la realizzazione e I implementazione dei laboratori sportivi, artistici e ricreativi, e che resteranno in dotazione alle associazioni stesse per future attività che coinvolgono ragazzi con disabilità: otto e-bike, strumentazioni sportive quali tatami, remi, una colonna basket, remoergometri e caschi per bici, vestiario e dispositivi per il trekking.

