Stop alle Tac al Ppi di Cairo, Lambertini: “Asl e Regione informati”. La minoranza: “Anche peggio, bisognava intervenire prima”

Cairo Montenotte. Tac dell’ospedale San Giuseppe e qualità dell’aria: questi i temi al centro dell’ultimo consiglio comunale di Cairo Montenotte che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno.

Nelle scorse settimane la comunicazione da parte di Alessandro Gastaldo, direttore della Radiologia del P.O. Levante, che informava che non sarebbe stato più possibile utilizzare il tomografo “per eseguire esami in regime di urgenza sui pazienti provenienti dal Ppi” per cui sarebbe stato dunque necessario il trasferimento negli ospedali di Savona o Pietra Ligure per sottoporsi all’indagine. Il tutto a causa dell’obsolescenza dello strumento, che già negli anni precedenti aveva subito delle limitazioni: prima con l’esclusione degli esami con contrasto in vena e poi con quelli che prevedono lunghi tempi di acquisizione e ricostruzione a strato sottile (TC collo, torace, addome ecc).

