Provincia. TPL Linea avvisa l’utenza e la clientela che da lunedì 26 giugno 2023 entreranno in vigore gli orari estivi.

Cambia ancora la programmazione del trasporto pubblico locale nel savonese, dopo il periodo di entrata in vigore degli “orari non scolastici” con la chiusura delle scuole, senza quindi le corse aggiuntive, e il ritorno al consueto orario invernale: ora, come previsto, dal prossimo 26 giugno il via ufficiale al servizio estivo.

» leggi tutto su www.ivg.it