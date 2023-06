Tre militari morti e un superstite: ecco cosa è successo prima e durante la tragedia di Ventimiglia

Ventimiglia. Stavano compiendo una “missione di campagna”, che si svolge solitamente in estate, e che aveva l’obiettivo di rilevare i confini tra Italia e Francia. Missione che avrebbe dovuto concludersi ieri ma che, a causa del maltempo, si è protratta fino al tragico epilogo di stamane. A Villatella, frazione di Ventimiglia, hanno perso la vita Leonardo Sensitivi, 54 anni, assistente tecnico della grafica, di Carmignano (Prato), Tiberio Ghelardini, 58 anni, assistente amministrativo, abitante a Signa (Firenze) e un appuntato di 37 anni, Michele Pellegrino, appartenente al Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) di Cuneo. Un ragazzo d’oro, lo descrivono i colleghi, appassionato di droni che metteva anche a disposizione delle Fiamme Gialle.

Ecco la ricostruzione del drammatico incidente fatta da Riviera24. Insieme a un quarto uomo, Simone Bartolini, 61 anni di Scandicci (Firenze), rimasto ferito, le tre vittime si trovavano a bordo di un fuoristrada Defender dell’Esercito Italiano, alla cui guida si trovava Ghelardini. Ad un certo punto, mentre percorreva la strada che porta al Grammondo, il mezzo è finito in un dirupo, precipitando per circa venti-trenta metri. Sensitivi e Ghelardini, dipendenti civili del ministero della Difesa, in servizio permanente per l’Istituto Geografico Militare, sono morti sul colpo, mentre il giovane finanziere è spirato poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era stato trasportato a bordo dell’elisoccorso in condizioni disperate.