Albenga, la scuola del Carenda si trasforma: accoglierà il nido d’infanzia

Albenga. Una nuova vita per la scuola del Carenda ad Albenga. Nella giornata di giovedì 15 giugno è stato approvato in giunta comunale il progetto definitivo esecutivo per l’adeguamento dell’edificio scolastico che sarà temporaneamente adibito, per l’anno scolastico 2023/24, a nido d’infanzia.

Spiega l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi: “A fine giugno partirà il completo restyling e adeguamento del nido d’Infanzia Roberto Di Ferro, intervento da un milione e 430 mila euro finanziato attraverso i fondi del PNRR. Come amministrazione abbiamo deciso di non sospendere il servizio del nido ritenendolo di fondamentale importanza per le famiglie, ma di spostarlo nella scuola del Carenda che sarà adeguata per accogliere i bambini da 0 a 3 anni. Abbiamo investito circa 199 mila euro in questo immobile comunale che, un domani, potrà continuare ad avere questo utilizzo”.

