Albenga, Porro (Lega): “La scuola Carenda chiusa per far spazio al nido, l’amministrazione si disinteressa dell’istruzione dei giovani”

Albenga. La capogruppo della Lega in consiglio comunale ad Albenga, Cristina Porro, attacca l’amministrazione comunale del sindaco Riccardo Tomatis “per la chiusura definitiva della scuola elementare Carenda, sita in Regione Rollo 96, a favore della scuola di Campochiesa, già a rischio di chiusura per mancanza di alunni da anni”.

“La scuola Carenda, una volta fiorente e vitale, è stata privata della sua funzione educativa con la chiusura dell’anno scolastico 2022-23, relegata a ospitare temporaneamente l’asilo nido comunale ‘Roberto Di Ferro’ in attesa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio in via Torino. L’amministrazione comunale sembra non aver dato alcun sostegno alla scuola Carenda, pur di mantenere in vita la scuola primaria di Campochiesa, dimostrando un evidente disinteresse per l’istruzione dei giovani albenganesi. Le famiglie degli alunni che hanno frequentato questa scuola negli ultimi anni e gli stessi insegnanti ne avevano intuito l’inevitabile destino da tempo. È una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di una comunità che ha affidato alla scuola Carenda l’educazione e la crescita dei propri figli”.

» leggi tutto su www.ivg.it