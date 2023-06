Aspettando Teatrika torna Putpurrì 2.0

Non si paga e non si deve prenotare! Sarà il Centro Sociale di via Carbonara 120 a Castelnuovo Magra ad ospitare, sul palco di Teatrika la replica di “Putpurrì 2.0” , dopo il sold out registrato al debutto spezzino, torna in scena lo spettacolo teatrale che il regista Simone Tonelli ha costruito con gli allievi che hanno seguito il corso di recitazione della Compagnia degli Evasi, e che presenta così . In scena Anna Grignolio, Raffaele Praia, Franco Ceresini, Chiara Giordano, Marco Trapani, Simona Biagi, Beatrice Duce, Enza Costa, Fiorella Cavallini, Italia Caruso, Chiara Roncone, Sara Ceresini, Elisabetta Morellini, Amedea Guastini, Maria Elena Casentini, Mario Passaretti, Federico Rifezzo, Nicole Mazzola, Simonetta Avanzini, Stefania Campolini, Francesca Pisci, Franca Rapallo, Marcella Tundo, Morena Verdi, e la partecipazione straordinaria di Annamaria Vaccaro. Info 3358254436 . Aspettando Teatrika! E ci sono anche gli aperitivi nel giardino di Arci Wave.

