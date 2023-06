Cadimare, Cenerini: “Prepotenza di Peracchini contro i residenti. Ho chiesto tre commissioni sul progetto”

“L’amministrazione comunale non può ogni volta sostenere, che bisogna procedere a qualunque costo, perché altrimenti si perdono i finanziamenti del Pnrr. Siete degli incapaci, perché le cose si fanno per tempo, invece un assessore completamente inadeguato, è andato a presentare dei progetti sballati agli abitanti del borgo, non per cercare una condivisione, dei suggerimenti, per migliorare insieme il progetto, ma soltanto per fare una mera illustrazione di ciò che viene imposto con prepotenza”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale Fabio Cenerini, membro del gruppo misto di maggioranza.

“La cosa ha sollevato le proteste degli abitanti del borgo, a cui non interessa una nuova Portofino. Ovviamente l’assessore, che sente il capo parlare per Spezia di nuova San Diego o Montecarlo, butta lì questa sciocchezza per non essere da meno, ma evidentemente non sa neppure dov’è Portofino per dire una simile assurdità. Cadimare non è e non può essere come Portofino e i cadamoti, neppure lo vorrebbero, mentre a loro e agli operatori – prosegue Cenerini – interessa un rifacimento fruibile e correlato a quello che è un borgo marinaro, ben lontano dall’entrarci con la perla del Tigullio”.

“Spostare i dehor dei ristoranti vicino al mare, Ztl, insomma chi più ne ha più ne metta: una confusione totale, portata avanti dall’assessore Antonio Cimino, che non ha competenze neppure minime in materia. Ora questa persona promossa da Peracchini, ad assessore con delega fra le altre ai Lavori pubblici, al posto di Luca Piaggi, con ben altre competenze in materia e assessore nella prima giunta Peracchini, lascia senza parole. Potremmo definirlo un downsizing voluto dal sindaco, del livello degli assessori, per comandare più facilmente. Vorrei ricordare che nella passata consiliatura in giunta c’erano persone come Genziana Giacomelli, ex direttore della Scuola nazionale trasporti e logistica, Anna Maria Sorrentino, ex direttore dell’Agenzia del territorio, Paolo Asti, e dopo di lui di fatto non è più esistito l’assessore alla Cultura, Gianmarco Medusei alla Sicurezza, sostituito dall’inoccupato di professione Giulio Guerri e, appunto, Luca Piaggi. Siamo passati dalla miglior giunta degli ultimi vent’anni alla peggiore in assoluto. In tutta questa vicenda – aggiunge ancora il consigliere Cenerini – si nota l’assenza totale dell’Autorità di sistema portuale, che ha importanti competenze sul rifacimento del fronte mare. Non si capisce se non è stata coinvolta o cosa, inoltre come sempre il consiglio comunale è stato completamente snobbato dall’amministrazione, che si è ben guardata dal presentare i progetti nella commissione competente: per Peracchini gli organi istituzionali sono un peso, tanto qualsiasi cosa congegna, poi ha una banda di tastieri pronti in modo acritico, ad approvarla”.

