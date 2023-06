Centinaia di curiosi a Fezzano per vedere gli scavi romani. Ecco i ritrovamenti repertati. “Prima del campo sportivo, c’erano orti”

“Presto per dire qualcosa sull’intera area che stiamo esaminando, in fondo sono due mesi che stiamo monitorando il cantiere e gli scavi previsti. Stiamo facendo approfondimenti proprio per capirlo. E’ vero che Ubaldo Mazzini nel 1920 aveva detto qualcosa a proposito di questo luogo ma non aveva lasciato tracce, mappe o disegni. Dobbiamo continuare a lavorare”. Parola di esperto, nella fattispecie il dottor Luigi Gambaro, funzionario-archeologo della Soprintendenza archeologia della Liguria e direttore dell’area archeologica di Ventimiglia. E’ proprio lui questa mattina, insieme alla squadra di archeologici che sta lavorando in situ, ad accogliere centinaia di cittadini curiosi che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata culturale in occasione dell’open Day dedicato che ha messo in evidenza gli ultimi ritrovamenti al cosiddetto Piano d’Artigliè, l’area che sorge alle spalle della marina del Fezzano che da almeno un centinaio d’anni ospita il campo sportivo del paese. Tutti molto attenti alle spiegazioni storiche e geografiche con la curiosità di sapere che ne sarà degli scavi archeologici futuribili del cosiddetto Fundus Alphidianus di Fezzano.

