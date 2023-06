Enel, via alla demolizione delle cisterne degli oli combustibili. Dalle Pianazze: “Un sogno diventato realtà”

Operai al lavoro nella demolizione di una cisterna all’interno della centrale Enel. E’ quello che hanno visto i cittadini delle Pianazze oggi pomeriggio.

“Un sogno diventato realtà. Quasi non credevo ai miei occhi. Mi sono fermato con la macchina e ho fotografato questo momento storico per avere questo ricordo da far vedere un giorno ai miei nipoti”, afferma Giuseppe Mori, portavoce del comitato Pianazze nel cuore.

“In pochi minuti mi sono venuti in mente tutti i ricordi di una vita, essendo nato proprio di fronte alla centrale. Mi è venuto in mente la polvere del carbone che trovavamo sui nostri davanzali, il fumo che incessantemente usciva dalle ciminiere, la trasformazione della centrale da carbone a gas… E mi sono domandato quante volte noi abitanti delle Pianazze abbiamo sognato questo momento. Posso dire che guidando mi sentivo felice ed ero quasi incredulo che finalmente dopo oltre 60 anni la centrale va in pensione. Oggi – conclude Mori – è veramente una bella giornata”.