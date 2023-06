Enzo Tortora e il suo amato Tigullio; le nozze e le vacanze a Rapallo

Di Marco Delpino*

“Dunque, dove eravamo rimasti?”.

Era il 17 giugno 1983, un venerdì, un “venerdì nero”.

Enzo Tortora veniva arrestato ingiustamente. Meglio: crudelmente.

Un “uomo perbene” veniva accusato di un reato assurdo. Il suo “calvario” durò molti anni… troppi anni.

Sono stato, da sempre, un convinto “innocentista”. Da quando, cioè, l’Italia, sconvolta e incredula dalle immagini televisive di quel famoso venerdì 17 giugno 1983 in cui un Tortora ammanettato e spaurito

veniva gettato in pasto all’opinione pubblica, si spaccò in due: coloro che credettero all’infame racconto di alcuni pentiti secondo cui il presentatore altro non era che un Dottor Jekyll e un Mister Hyde capace d’essere al tempo stesso idolo delle vecchiette e dei bambini e losco trafficante di morte, e chi, al contrario, riteneva Tortora vittima di un gigantesco errore giudiziario.

