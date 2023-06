Inaugurata la nuova sede della Protezione civile a Luni

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede della protezione civile del Comune di Luni, nello spezzino, alla presenza del sindaco Alessandro Silvestri e dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e delle autorità civili, militari e religiose del territorio. In particolare, Regione Liguria ha stanziato 141mila euro del Fondo Strategico Regionale per la realizzazione di una tettoia in acciaio che servirà proteggere dagli agenti atmosferici gli automezzi utilizzati dagli operatori. L’intervento sarà realizzato e concluso entro la fine dell’anno.

“Siamo molto contenti di questo nuovo presidio – afferma l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – che è frutto della collaborazione tra Regione e il Comune, così come accade su tutto il territorio. Il nostro finanziamento per la tettoia costituisce un ulteriore segnale di grande attenzione nei confronti della Protezione civile in generale e in particolare delle squadre comunali. Dopo aver investito 3 milioni di euro per rinnovare la nostra colonna mobile regionale, dopo aver già realizzato la nuova sede comunale di Porto Venere e aver previsto, con finanziamenti ad hoc, l’inserimento all’interno della nuova scuola Poggi-Carducci di Sarzana, della parte di gestione del Centro Operativo Comunale, in questo caso interveniamo per la zona di copertura della sosta dei mezzi della colonna mobile del comune di Luni. In questo modo continuiamo a sostenere la Protezione civile anche nelle sue articolazioni territoriali, in prima fila durante le emergenze che la nostra regione ha dovuto affrontare e a cui va il nostro ringraziamento”.

