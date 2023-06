Nasce “Il Pitellese”, una pubblicazione ricca di aneddoti, storie e notizie del borgo

Con il numero di giugno si inaugura “Il Pitellese”, una pubblicazione ricca di aneddoti, storie, notizie, prospettive e sogni della comunità di Pitelli. Un progetto intergenerazionale di condivisione che spazia dalla storia all’enogastronomia, non dimenticando le notizie sullo sport con i risultati delle squadre del paese. Potrebbe sembrare un progetto vintage ma la comunità di Pitelli ci ha abituato a pensare che il vintage torna sempre di moda.

Informazioni per i residenti, per chi ama il borgo ma anche per i pitellesi temporanei come in paese chiamano i turisti o come si diceva un tempo i foresti.

Un progetto che nasce all’interno del circolo Arci fortemente voluto dal suo presidente Gionni Mora e dai giovani che frequentano e fanno vivere l’associazionismo.

La copia di luglio è disponibile presso il circolo, l’offerta è libera.

