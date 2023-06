No all’autismo, si chiude con successo il torneo di calcio benefico “Tutti insieme in campo”

Genova. Si è appena concluso il torneo di calcio benefico A7 “Tutti insieme in campo” organizzato dall’Associazione We Play Football in collaborazione con la Fondazione ETS Philos Impresa Accademia Pedagogica Sociale e sostenuto da Coutot-Roehrig azienda leader europeo nella ricerca di eredi.

«Siamo felici di aver potuto dare anche quest’anno il nostro contributo – dichiara Nadia Spatafora direttrice di Coutot-Roehrig Italia – a questo evento che, anno dopo anno, sta diventando un appuntamento fisso del volontariato locale. In un momento così importante per la nostra città, che sarà Capitale europea dello Sport 2024, credo sia fondamentale, anche per le aziende private, sostenere il più possibile iniziative di inclusione sociale attraverso lo sport, soprattutto se si parla di bambini. Tutti i bambini hanno diritto di giocare!».

