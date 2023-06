Pierfrancesco Visci in scadenza, corteggiato da City Group, può lasciare lo Spezia

Pierfrancesco Visci potrebbe salutare lo Spezia a fine mese. Il dirigente pescarese, tornato in seno alla società nel 2020 dopo esserne già stato direttore tra 2015 e 2016, volerà mercoledì a Londra per incontrarsi con i rappresentanti di City Football Group, la multinazionale del calcio con il Manchester City al vertice e il Palermo Calcio come appendice italiana. Sarà proprio un ruolo nel club rosanero quello che gli verrà offerto.



Visci è oggi il chief football administration officer dello Spezia, ma era rientrato come direttore organizzativo nell’ultimo anno di proprietà Volpi. Un ruolo che pareva essere l’anticamera della nomina a direttore generale, posizione che tuttavia nell’organizzazione del club aquilotto non si è mai davvero concretizzata. Neanche con l’arrivo degli americani in sella, che lo hanno confermato dalla gestione passata. Contatti tra le parti sono andati in scena anche nelle scorse settimane, in cui è arrivato anche il “no” del dirigente al Genoa che gli aveva offerto un ruolo di primo piano. Tuttavia al momento non vi sono le avvisaglie di un possibile rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Un addio rimane probabile.

