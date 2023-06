Ponzanelli: “Oggi le piscine della Provincia sono finalmente più inclusive”

“Ringrazio pubblicamente, a nome mio e di tutti coloro che hanno sollevato la problematica in attesa di una usa risoluzione, le autorità pubbliche per aver provveduto a fornire le nostre piscine provinciali di ausili per persone portatrici di handicap.

Dopo anni, finalmente le piscine dell’Istituto Fossati della Spezia e del Parentucelli-Arzelà di Sarzana saranno dotate di sollevatori per favorire l’entrata e l’uscita dalle vasche. Questo servizio migliorerà la fruibilità della piscina, rendendo più autonomi coloro che sono diversamente abili.

