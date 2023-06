Portofino: bus elettrici da otto metri, utenti stipati ma soddisfatti

Dopo tanti annunci, finalmente i bus elettrici tra Santa Margherita e Portofino sono una realtà. E l’ordianza del sindaco Matteo Viacava che obbliga a servirsi di mezzi lunghi non più di otto metri è stata accolta con soddisfazione perché garantisce una maggiore sicurezza e tranquillità di guida in una strada che offre sì un panorama meraviglioso, ma anche diverse tortuosità. Certo i nuovi minibus hanno una capienza di 35 persone anziché 60, si sta più accalcati. Ma il traporto regge ed anche i turisti sono contenti di trovarsi in una località non solo bella e famosa ma anche green nei servizi e perciò all’avanguardia.

