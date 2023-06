Prende il via a Sarzana la rassegna musicale “InCanto Armonico”

Prende il via domani sera, domenica 18 giugno, a Sarzana, nella chiesa di San Francesco, l’ottava edizione del festival musicale e corale “InCanto armonico”, che si avvale della direzione artistica di Alessandra Montali, docente di Storia della musica al conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia e direttrice della schola cantorum “Ferdinando Maberini” nella basilica concattedrale sarzanese. Domani sera alle 20.30 il festival inizia, appunto in San Francesco di Sarzana, con un concerto dell’orchestra “Trillargento”, diretta dal maestro Matteo Guerrieri. Seguirà giovedì prossimo alle 21, nella sala consiliare del comune di Sarzana, lo spettacolo “Fau Opera in Italy”, con Mitchell Hutchings e Barbara Soloni. Domenica prossima, infine, sempre alle 21 e sempre nella sala consiliare sarzanese, il gruppo vocale “Vox continua” eseguirà “Amor per qual cagion”. L’ingresso è libero sino a raggiungimento della capienza massima consentita.

