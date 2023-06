Rapallo: “lite” Campodonico-Bagnasco, interviene Mustorgi

Ieri sera in Consiglio comunale un intervento del presidente del Consiglio Mentore Campodonico e la replica del sindaco Carlo Bagnasco, hanno aperto un inaspettato siparietto sui rapporti e il clima che si respira in maggioranza. Campodonico ha voluto fare un parallelo tra il “suo” ponte intelligente di piazza Cile, la cui costruzione ha trasformato ampie zone rosse in gialle e criticato la gestione del cantiere San Francesco su cui poi il vicesindaco Pier Giorgio Brigati ha ricostruito i motivi delle criticità. La reazione del sindaco è stata immediata ed ha elencato le criticità del ponte di piazza Cile che ha definito tutt’altro che intelligente.

Nella discussione entra ora Fabio Mustorgi, ex assessore della giunta Campodonico che difende la costruzione di quel ponte servito – ricorda – a realizzare opere come l’ospedale e la chiesa di Sant’Anna. Se il ponte ha bisogno di manutenzione e di un generatore l’amministrazione provveda. Così come le future amministrazioni effettueranno la manutenzione del nuovo sistema di pompe creato per convogliare le acque piovane.

